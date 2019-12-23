وفاة قايد صالح: مجلس الأمة يوقف أشغاله الى أجل لاحق

وأفاد بيان للمجلس انه "فور تلقي خبر الفاجعة التي ألمت بالبلاد هذا الصباح بوفاة المجاهد أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي, تغمده الله برحمته, أمر رئيس مجلس الامة بالنيابة, صالح قوجيل, بتوقيف الاشغال الى أجل لاحق, التزاما بإعلان السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, وزير الدفاع الوطني, القائد الاعلى للقوات المسلحة, الحداد الوطني على فقيد الامة والوطن".
وتمت الاشارة من جهة اخرى الى ان لجنة التجهيز والتنمية بمجلس الامة, وفي اطار دراستها لنص القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية, عقدت اجتماعا لها برئاسة رئيسها, محمد عامر, استمعت فيه الى عرض وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة, هدى ايمان فرعون, بحضور وزير العلقات مع البرلمان, فتحي خويل.
وفي هذا الشأن, تطرقت الوزيرة --حسب البيان-- الى "الاحكام التي تضمنها المشروع والاهداف التي يرمي الى تحقيقيها, لا سيما ما تعلق منها بتأطير مجال استغلال الشبكات والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية وضبط حالات التشويش ومراقبة الطيف على المستوى الوطني تماشيا مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية".
كما يرمي هذا المشروع الى "مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الاتصالات الراديوية, سيما في ظل التزايد الكبير في عدد ونوع التجهيزات المستخدمة في الاتصالات الراديوية".