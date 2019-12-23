وجاء في البيان "إثر وفاة المجاهد الفريق أحمد قايد صالح, تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة, السيد قيس سعيد, قدم له من خلالها تعازيه الشخصية وتعازي الشعب التونسي الشقيق إثر هذا المصاب الجلل, ومن خلال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, قدم الرئيس التونسي السيد قيس سعيد تعازيه الخاصة إلى عائلة المرحوم, متضرعا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته".
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وفاة الفريق قايد صالح: الرئيس التونسي يقدم التعازي للرئيس تبون
أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 14:49 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 21 مرات
الجزائر - قدم الرئيس التونسي, قيس سعيد, يوم الاثنين إلى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, تعازيه الشخصية وتعازي الشعب التونسي إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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