Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وفاة الفريق قايد صالح: الرئيس التونسي يقدم التعازي للرئيس تبون

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 14:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
وفاة الفريق قايد صالح: الرئيس التونسي يقدم التعازي للرئيس تبون

الجزائر - قدم الرئيس التونسي, قيس سعيد, يوم الاثنين إلى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, تعازيه الشخصية وتعازي الشعب التونسي إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "إثر وفاة المجاهد الفريق أحمد قايد صالح, تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة, السيد قيس سعيد, قدم له من خلالها تعازيه الشخصية وتعازي الشعب التونسي الشقيق إثر هذا المصاب الجلل, ومن خلال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, قدم الرئيس التونسي السيد قيس سعيد تعازيه الخاصة إلى عائلة المرحوم, متضرعا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته".

اقرأ أيضا:     وفاة قايد صالح: الرئيس تبون يقرر حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام 

 

آخر تعديل على الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 15:09
كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة الفريق قايد صالح: الرئيس التونسي يقدم التعازي للرئيس تبون
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 14:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.23

الجزائر فقدت بوفاة أحمد قايد صالح "أحد رجالاتها الأبطال"

19.12.23

دراجات/ البطولة العربية على الطريق: المنتخب الجزائري بالقاهرة

19.12.23

قضية الإحتجاج أمام الوكالة المحلية للتشغيل بالوادي: البراءة للصحفي عادل عازب الشيخ

19.12.23

حوادث المرور: وفاة 3049 شخص وجرح 29095 اخرين خلال ال11 شهرا من سنة 2019

19.12.23

وفاة قايد صالح: مجلس الأمة يوقف أشغاله الى أجل لاحق

19.12.23

وفاة الفريق قايد صالح: الرئيس التونسي يقدم التعازي للرئيس تبون

الأكثــر قـراءة

19.12.17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد…

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.19

فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات عن قوانين المالية يدخل حيز التنفيذ

19.12.19

الرئيس تبون: نسعى لبناء اقتصاد وطني قوي والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري

19.12.16

الشلف: توقيف شخص وحجز أزيد من 3.500 قرص مهلوس

19.12.19

نقل بحري: إدخال تغييرات على برنامج توقيت انطلاق العديد من الرحلات بسبب رداءة الاحوال…