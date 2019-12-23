قوجيل: الراحل قايد صالح كان "مثالا لنبل الاداء والاخلاص للوطن"

الجزائر - أكد رئيس مجلس الامة بالنيابة، صالح قوجيل، ان الفريق أحمد قايد صالح الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، كان "مثالا لنبل الاداء واخلاص العطاء للوطن".

وقال السيد قوجيل في رسالة تعزية: "لقد هز مشاعرنا هذا الخطب وناء علينا بما تنوء به الفواجع المؤلمة، حين تنكبنا الآجال في الرجال الوطنيين المخلصين من معدن ومكانة الفقيد العزيز الفريق أحمد قايد صالح، وهو الذي قضى جل حياته في تولي المسؤوليات والمهام السامية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بحق وجدارة، باقتدار وتواضع، فكان مثالا لنبل الاداء وإخلاص العطاء للوطن وسيظل من عرفوه يحفظون له صفات المسؤول المحنك وثراء مسيرته".

وأضاف قائلا: "إنا لنرضى أمام مصابنا في أخينا المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح بما قدر الله تعالى، وما لنا في مصابنا الاليم هذا إلا الاحتساب إليه جل وعلا، ولئن ملأ جوانحنا الحزن والاسى، فان النفس يؤنسها الايمان، وهي جانحة الى السكينة (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم)".

وخلص رئيس مجلس الامة بالنيابة في رسالة التعزية الى القول: "واني إذ أقاسمكم الرزء، أسلم معكم بقضاء الله وقدره متوجها إليكم بخالص التعازي وصادق مشاعر المواساة، وداعيا الله سبحانه وتعالى ان يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان ويتغمد فقيدنا في جنة الخلد مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون".