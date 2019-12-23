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الفقيد قايد صالح: مسيرة ثرية في خدمة الجيش الوطني الشعبي و الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 11:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 37 مرات
الفقيد قايد صالح: مسيرة ثرية في خدمة الجيش الوطني الشعبي و الجزائر

الجزائر - كرس الفقيد المجاهد الفريق أحمد قايد صالح الذي انتقل الى رحمة الله اليوم الاثنين اثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 80 سنة, حياته خدمة للوطن سواء ابان ثورة التحرير أو كضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي, حيث ساهم الى اخر لحظة من حياته في الحفاظ على استقرار و أمن البلاد.

الفقيد و هو من مواليد  13 يناير 1940 بولاية باتنة , التحق مبكرا بالثورة التحريرية ليتدرج بعد الاستقلال في عدة مناصب بالجيش الوطني الشعبي.

المرحوم تكون بالجزائر و بالاتحاد السوفياتي سابقا اين تحصل على شهادة  بأكاديمية فيستريل بموسكو.

كما شارك سنة 1968، في الحرب العربية الاسرائيلية.      

و تقلد الفقيد الفريق احمد قايد صالح عدة مناصب من بينها قائد لكتيبة مدفعية ثم قائد للواء وقائد للقطاع العملياتي الأوسط ببرج لطفي وقائدا لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط بالبليدة . وتقلد كذلك منصب قائد للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف فنائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة، وقائدا للناحية العسكرية الثالثة، وبعدها  قائدا للناحية العسكرية الثانية.

وتمت ترقيته إلى رتبة لواء في 1993 و في 1994 عين قائدا للقوات البرية، ليتم تعيينه في 2004، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي وتقلد رتبة فريق سنة 2006.

وفي 2013 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني.

حاز الفقيد وسام جيش التحرير الوطني ووسام الجيش الوطني الشعبي من الشارة الثالثة ووسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حروب الشرق الأوسط 1967 و1973 ووسام الشجاعة ووسام الاستحقاق العسكري وكذا وسام الشرف.

وتم تقليده يوم الخميس الماضي، وسام برتبة صدر من مصف الاستحقاق الوطني، من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نظير جهوده الجبارة والدور الكبير الذي اضطلع به في هذه المرحلة الحساسة لأجل إثبات سمو الدستور وضمان سلامة المواطنين وأمن البلاد ومؤسساتها الجمهورية.

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الفقيد قايد صالح: مسيرة ثرية في خدمة الجيش الوطني الشعبي و الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 11:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 37 مرة   شارك

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