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رئيس الجمهورية يعين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 11:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
رئيس الجمهورية يعين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة

الجزائر - عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، اللواء سعيد شنقريحة، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة وذلك إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح، عين رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019، اللواء سعيد شنقريحة، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة".

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رئيس الجمهورية يعين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 11:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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