وجاء في البيان "على اثر وفاة المجاهد الفريق احمد قايد صالح، قرر رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد عبد المجيد تبون، اعلان حداد وطني لمدة ثلاثة ايام ولمدة سبعة ايام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي".
وفاة قايد صالح: الرئيس تبون يقرر حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام
أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 11:02 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 13 مرات
الجزائر - قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اعلان حداد وطني لمدة ثلاثة ايام على اثر وفاة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.
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