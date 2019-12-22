الرئيس الصيني يهنئ السيد تبون إثر انتخابه رئيسا للجمهورية

وتقدم الرئيس الصيني بتهانيه "الحارة" للسيد تبون, منوها ب "عمق العلاقات التاريخية" التي تربط بين البلدين و معربا عن ارتياحه ل "ترسخ الثقة السياسية المتبادلة بشكل مطرد في الوقت الراهن", وكذا لإحراز التعاون العملي بين البلدين "إنجازات مثمرة في كافة المجالات".
وبذات المناسبة, أكد رئيس جمهورية الصين الشعبية, على إيلائه "اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية-الجزائرية", وكذا حرصه على "تعزيز التعاون في إطار بناء +الحزام والطريق+ ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي ومنتدى التعاون الصيني العربي ومواصلة إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين, بما يخدم البلدين والشعبين".