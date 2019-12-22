رئاسيات: الرئيس تبون يتلقى رسائل تهنئة من رؤساء دول ومسؤولي أحزاب ومنظمات

وفي هذا الصدد, تقدم رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ للسيد تبون بتهانيه "الحارة", منوها بـ"عمق العلاقات التاريخية" التي تربط بين البلدين ومعربا عن ارتياحه لـ"ترسخ الثقة السياسية المتبادلة بشكل مطرد في الوقت الراهن" وكذا إحراز التعاون العملي "إنجازات مثمرة في كافة المجالات".

وشدد الرئيس الصيني على إيلائه "اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية- الجزائرية", وكذا "تعزيز التعاون في إطار بناء +الحزام والطريق+ ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي ومنتدى التعاون الصيني العربي ومواصلة إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين".

كما بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برسالة عبر فيها عن تهانيه وتهاني الأمة التركية لانتخاب السيد تبون رئيسا للجمهورية, مؤكدا على أهمية "تطوير العلاقات التي تستمد قوتها من الثقافة والتاريخ المشترك بين البلدين وتعزيز التعاون الاستثنائي بما يخدم الشعبين".

ومن جهته, أعرب رئيس الكاميرون, بول بيا, عن تهانيه الحارة للسيد تبون, مؤكدا استعداده للعمل معه على "تنشيط علاقات الصداقة والتعاون الممتازة التي تجمع البلدين".

وبدوره, هنأ الرئيس الكوبي ميغال دياز كانال برموداز, الرئيس تبون, مبديا رغبته في "مواصلة تعزيز روابط الصداقة والتعاون التاريخية بين الشعبين والحكومتين".

كما هنأ رئيس الموزمبيق, فيليبي نيوسي السيد عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية, معربا عن إرادته "لدعم العلاقات التاريخية والصداقة والتضامن بين الجزائر والموزمبيق".

وقدم الرئيس الموزمبيقي في رسالته "احر تهانيه", معربا عن استعداده التام "لرفع مستوى العلاقات و التعاون الثنائي".

بدوره, هنأ رئيس الكونفدرالية السويسرية أولي ماورير, رئيس الجمهورية, متمنيا له "التوفيق في مهامه الجديدة", كما داعا إلى "تعميق الحوار السياسي ودعم التعاون بين البلدين الذين تربطهما علاقات متجذرة عبر التاريخ" و معربا عن أمله في "التعرف شخصيا" على السيد تبون وذلك في "أقرب مناسبة".

وإلى ذلك, تلقت الممثليات الدبلوماسية للجزائر في عدة دول, برقيات تهنئة من مسؤولي أحزاب ومنظمات, حيث وردت برقيات التهاني من رئيس حزب "قلب تونس" نبيل قروي والأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي ومسؤول المكتب السياسي لـ"حركة البعث" عثمان بن حاج عمر, بالإضافة إلى بيان لرئيس حزب "مشروع تونس" محسن مرزوق.

وقد ثمن مسؤولو الأحزاب التونسية, "نجاح العملية الانتخابية التي جرت بكل شفافية وديمقراطية مما ضمن الانتقال السلس للسلطة وعكس إرادة الشعب وخياراته", معربين عن تطلعهم لـ"مستقبل مشترك واعد بين البلدين" وإلى "بناء المغرب العربي الذي حلم به الأجداد".

كما وجه المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر برقية تهنئة, نوه فيها بـ"الدور الكبير الذي تقوم به الجزائر في دعم ومساندة مؤسسات العمل العربي المشترك ومنها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين", متمنيا أن "يتواصل هذا الدعم" مستقبلا.