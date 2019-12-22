تدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بولاية الجلفة

وأوضح نفس المصدر أنه "في اطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 21 ديسمبر 2019، ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية عمورة، ولاية الجلفة (الناحية العسكرية الاولى)".
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة وإثر كمين بمنطقة عرق آدمر بجانت (الناحية العسكرية الرابعة)، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي "شخصين (02) وقضت على شخص ثالث كانوا على متن مركبة رباعية الدفع، وذلك بعد رفضهم الامتثال لأمر التوقف ومحاولتهم الفرار"، يضيف البيان، مشيرا الى ان العملية مكنت من "ضبط خمسة (05) أكياس من خليط الذهب والحجارة".
من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني "ثلاثة (03) أشخاص بحوزتهم بندقيتي (02) صيد وبندقية (01) مضخية بالمسيلة (الناحية العسكرية الاولى)، في حين أوقفوا شخصا (01) ضبط لديه 1292 وحدة من مادة التبغ ببسكرة (الناحية العسكرية الرابعة)، كما تم توقيف 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بجانت (الناحية العسكرية الرابعة)".