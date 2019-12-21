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خالفة مبارك: الدعوة إلى الالتفاف ودعم برنامج رئيس الجمهورية لبناء جزائر جديدة

  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 15:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

سعيدة ـ دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين خالفة مبارك يوم السبت بسعيدة جميع فئات الشعب الجزائري للالتفاف حول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و دعم برنامجه لبناء جزائر جيدة.

وذكر خالفة مبارك خلال ندوة تاريخية حول أحداث 11 ديسمبر 1960 انتظمت بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني "مرسلي محمد" ببلدية أولاد خالد بقوله "إننا مطالبون اليوم بالالتفاف حول رئيس الجمهورية ودعم برنامجه لصنع جزائر جديدة".

و قال خالفة "يجب أن نتعاون جميعا في جميع المستويات لبناء جزائر جديدة وشامخة" داعيا" إلى ضرورة العمل بإخلاص وتفان ووفاء لطي الصفحة والإقلاع نحو أفاق التنمية".

و ذكر في ذات المنوال "أننا ملزمون بالتحلي بروح التلاحم والعمل بكل مسؤولية اتجاه وطننا".

و من جهة أخرى نوه خالفة بالمجهودات الكبيرة للجيش الوطني الشعبي في حفاظه على استقرار البلاد ومرافقته للحراك الشعبي طيلة المرحلة السابقة و سهره على حماية الوطن.

و تطرق الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين خلال هذه الندوة المنظمة من طرف مكتبها الولائي تحت شعار "مصممون على الانتصار" إلى أحداث 11 ديسمبر 1960 وما شهدته من مجازر دامية ارتكبها المستعمر الفرنسي الغاشم في حق الجزائريين.

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خالفة مبارك: الدعوة إلى الالتفاف ودعم برنامج رئيس الجمهورية لبناء جزائر جديدة
  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 15:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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