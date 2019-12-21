Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين بولاية سكيكدة

  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 13:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين بولاية سكيكدة

الجزار- تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, أمس الجمعة, إثر عملية بحث وتفتيش بواد أونين بمنطقة بولخراشف بولاية سكيكدة, من كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي على مواد غذائية وأغراض أخرى, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات, كشفت ودمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, يوم 20 ديسمبر 2019, إثر عملية بحث وتفتيش بواد أونين بمنطقة بولخراشف, ولاية سكيكدة/ن.ع5, مخبأ (01) للإرهابيين يحتوي على مواد غذائية وأغراض أخرى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6, "(28) شخصا وضبطت 4 مركبات رباعية الدفع و40 مولدا كهربائيا و18 مطرقة ضغط و 13 كيلوغراما و 680 غراما من مادة الديناميت ومعدات تفجير, إضافة الى 1,75 طن من مادة الفرينة".

وفي سياق متصل, تمكنت عناصر الدرك الوطني ببسكرة وحاسي مسعود /ن.ع4, من "توقيف 3 أشخاص وحجز 2436 قارورة مشروبات و 55 قرصا مهلوسا, في حين أوقفت عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بعين تيموشنت وغرداية وسوق أهراس".

آخر تعديل على السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 14:21
كلـمات مفتـاحيــة :
كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين بولاية سكيكدة
  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 13:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.21

الهزة الأرضية بميهوب (المدية): عدم تسجيل أية ضحايا أو أضرار مادية

19.12.21

رئيس الجمهورية يعين السيد نور الدين عيادي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية

19.12.21

كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين بولاية سكيكدة

19.12.21

رئيس الجمهورية يعين السيد محمد الامين مسايد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية

19.12.21

حوادث المرور: وفاة 11 شخصا خلال ال48 ساعة الأخيرة

19.12.21

احترام حقوق الإنسان من "المبادئ الثابتة في السياسة الداخلية للجزائر وفي علاقاتها الدولية"

الأكثــر قـراءة

19.12.17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد…

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.16

الشلف: توقيف شخص وحجز أزيد من 3.500 قرص مهلوس

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل

19.12.16

غرداية: برج المراقبة الجديد للمطار الدولي مفدى زكرياء يدخل حيز الخدمة

19.12.16

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 96 آخرين بجروح خلال نهاية الاسبوع (أمن وطني)