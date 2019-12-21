كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين بولاية سكيكدة (وزارة الدفاع)

الجزار- تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, أمس الجمعة, إثر عملية بحث وتفتيش بواد أونين بمنطقة بولخراشف بولاية سكيكدة, من كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي على مواد غذائية وأغراض أخرى, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات, كشفت ودمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, يوم 20 ديسمبر 2019, إثر عملية بحث وتفتيش بواد أونين بمنطقة بولخراشف, ولاية سكيكدة/ن.ع5, مخبأ (01) للإرهابيين يحتوي على مواد غذائية وأغراض أخرى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6, "(28) شخصا وضبطت 4 مركبات رباعية الدفع و40 مولدا كهربائيا و18 مطرقة ضغط و 13 كيلوغراما و 680 غراما من مادة الديناميت ومعدات تفجير, إضافة الى 1,75 طن من مادة الفرينة".

وفي سياق متصل, تمكنت عناصر الدرك الوطني ببسكرة وحاسي مسعود /ن.ع4, من "توقيف 3 أشخاص وحجز 2436 قارورة مشروبات و 55 قرصا مهلوسا, في حين أوقفت عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بعين تيموشنت وغرداية وسوق أهراس".