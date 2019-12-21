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رئيس الجمهورية يعين السيد محمد الامين مسايد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية

  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 13:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
رئيس الجمهورية يعين السيد محمد الامين مسايد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية

الجزائر - عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، السيد محمد الامين مسايد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت 21 ديسمبر 2019، تعيين السيد محمد الامين مسايد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية".

 

 

 

آخر تعديل على السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 14:48
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رئيس الجمهورية يعين السيد محمد الامين مسايد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية
  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 13:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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