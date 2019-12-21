رئيس الجمهورية يعين السيد محمد الامين مسايد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية

وجاء في البيان: "قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت 21 ديسمبر 2019، تعيين السيد محمد الامين مسايد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية".
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، السيد محمد الامين مسايد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: "قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت 21 ديسمبر 2019، تعيين السيد محمد الامين مسايد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية".