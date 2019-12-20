صدور الإعلان المتضمن للنتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية

الجزائر - صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية،الإعلان المتضمن للنتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الذي فاز فيه السيد عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، بنسبة 13ر58 بالمائة.

و جاء في الإعلان أنه و "بعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات و محاضر الإحصاء البلدي و محاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية و محضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، و نظرا لعدم تلقي المجلس الدستوري أي طعن في عمليات التصويت و بعد تصحيح الأخطاء المادية، تضبط النتائج النهائية للاقتراع، كالآتي:

-الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني: 853 . 559 23

-العدد الإجمالي للناخبين المسجلين : 161. 464 . 24

-الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني : 515 . 675 . 9

-العدد الإجمالي للناخبين المصوتين: 340 .755 . 9

-نسبة المشاركة على مستوى التراب الوطني: 07، 41 بالمائة

-نسبة المشاركة العامة: 88، 39 بالمائة

-الأصوات الملغاة: 925. 244 . 1

-الأصوات المعبر عنها : 415 . 510 8

-الأغلبية المطلقة : 4.255.209".

كما فصل الإعلان أيضا في الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، مع ترتيبها تنازليا، حيث تحصل السيد تبون مجيد على 4.947.523 بنسبة 13ر58 بالمائة، متبوعا ببن قرينة عبد القادر الذي تحصل على 1.477.836 صوت أي بنسبة 37ر17 بالمائة، يليه بن فليس علي الذي تحصل على 897.831 صوت بنسبة 55ر10 بالمائة، ثم ميهوبي عز الدين بـ 619.225 صوت بنسبة 28ر7 بالمائة، و في الأخير بلعيد عبد العزيز الذي تحصل على 568.000 صوت بنسبة 67ر6 بالمائة.

وفي هذا الإطار، أعلن المجلس الدستوري السيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "اعتبارا أنه و وفقا للمادة 85 (الفقرة الثانية) من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها"، وبالنظر إلى أن المترشح المذكور تحصل على هذه الأغلبية.

كما تضمن الإعلان كذلك، النتائج النهائية لرئاسيات 12 ديسمبر، موزعة حسب المترشحين و الولايات.