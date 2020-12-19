توقيف عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية ب أم البواقي

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 ديسمبر 2019 بعين البيضاء، ولاية أم البواقي/ن.ع5، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية.
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية بالنعامة/ن.ع.2، تاجري (02) مخدرات وحجزت (87) كيلوغراما و(500) غرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6 وجانت/ن.ع4، (82) شخصا وضبطت (03) مركبات رباعية الدفع و(57) مولدا كهربائيا و(37) مطرقة ضغط و(13) هاتفا نقالا، فيما تم إحباط محاولات تهريب (16894) لترا من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع5 ، يضيف نفس البيان.
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وفي نفس السياق، أوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي/ن.ع4 وغليزان/ن.ع.2، أربعة (04) أشخاص وحجزوا (19698) وحدة من مختلف المشروبات على متن شاحنة وكذا (497) قرص مهلوس على متن سيارة سياحية.
من جهة أخرى أوقف حرس السواحل بجيجل/ن.ع.5، غطاسين (02) بدون رخصة وحجزوا معدات غطس وصيد بحري، فيما تم توقيف (15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وبشار.