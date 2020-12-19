توقيف عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية ب أم البواقي

الجزائر - أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الخميس بعين البيضاء، ولاية أم البواقي عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 ديسمبر 2019 بعين البيضاء، ولاية أم البواقي/ن.ع5، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية بالنعامة/ن.ع.2، تاجري (02) مخدرات وحجزت (87) كيلوغراما و(500) غرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6 وجانت/ن.ع4، (82) شخصا وضبطت (03) مركبات رباعية الدفع و(57) مولدا كهربائيا و(37) مطرقة ضغط و(13) هاتفا نقالا، فيما تم إحباط محاولات تهريب (16894) لترا من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع5 ، يضيف نفس البيان.

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وفي نفس السياق، أوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي/ن.ع4 وغليزان/ن.ع.2، أربعة (04) أشخاص وحجزوا (19698) وحدة من مختلف المشروبات على متن شاحنة وكذا (497) قرص مهلوس على متن سيارة سياحية.

من جهة أخرى أوقف حرس السواحل بجيجل/ن.ع.5، غطاسين (02) بدون رخصة وحجزوا معدات غطس وصيد بحري، فيما تم توقيف (15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وبشار.