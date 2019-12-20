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إرهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية ميلة

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 14:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
إرهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية ميلة

الجزائر - سّلم الإرهابي الخطير المسمى "شروانة عبد المؤمن" المكنى "أبو البراء" نفسه، مساء يوم الخميس للسلطات العسكرية بمنطقة كاف بونعجة، بلدية القرارم، ولاية ميلة بالناحية العسكرية الخامسة، حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني انه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم الإرهابي الخطير المسمى "شروانة عبد المؤمن" المكنى "أبو البراء" نفسه، مساء اليوم 19 ديسمبر 2019، للسلطات العسكرية بمنطقة كاف بونعجة، بلدية القرارم، ولاية ميلة بالناحية العسكرية الخامسة.

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الإرهابي الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوءين".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإرهابي هو أخ الإرهابي الخطير "شروانة عبد الحميد" المقضي عليه، يوم 19 نوفمبر 2018، من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة أولاد محمد، ولاية ميلة/ن.ع.5.

تأتي هذه النتائج لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني.

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إرهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية ميلة
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 14:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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