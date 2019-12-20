Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

صدور القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين في الجريدة الرسمية

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 14:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجزائر - صدر القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المؤرخ في 14 ربيع الثاني عان 1441 الموافق ل 11 ديسمبر سنة 2019 والذي يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق ل28 فبراير سنة 2006 .

ويندرج هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في 28 نوفمبر 2019 ضمن المسعى الرامي إلى "تعزيز منظومتـنا التشريعية، ويشكل دعما قويا لتعزيز دولة المؤسسات، لما تضمنه من أحكام تهدف أساسا إلى المحافظة على مكانة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة بعيدا عن كل الصراعات السياسية والحزبية".

وتنص المادة الأولى من هذا القانون:"يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق ل28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين بمادة 30 مكرر" تحرر كما يلي :

"دون الإخلال بأحكام المواد 81 و83 و91 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات فإنه لا يمكن للعسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي قبل انقضاء فترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف أن يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح لآي وظيفة سياسية انتخابية أخرى".

كلـمات مفتـاحيــة :
صدور القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين في الجريدة الرسمية
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 14:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.20

المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو: فرنسا عليها أن تكف عن تجاهل القانون الدولي

19.12.20

تواصل أشغال المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو بعرض تقارير الأمانة الوطنية

19.12.20

الرابطة الثانية: أولمبي المدية بسكيكدة لتأكيد أحقيته بلقب مرحلة الذهاب

19.12.20

عرض مسرحية "شفاوة" من بجاية على خشبة المسرح بالجزائر العاصمة 

19.12.20

الرابطة الأولى لكرة القدم: التدارك للرائد، وقمة تعد بالكثير بقسنطينة

19.12.20

إرهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية ميلة

الأكثــر قـراءة

19.12.17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد…

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.16

الشلف: توقيف شخص وحجز أزيد من 3.500 قرص مهلوس

19.12.16

غرداية: برج المراقبة الجديد للمطار الدولي مفدى زكرياء يدخل حيز الخدمة

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل

19.12.16

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 96 آخرين بجروح خلال نهاية الاسبوع (أمن وطني)