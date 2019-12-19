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الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره الكوبي

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون برقية تهاني من نظيره الكوبي ميغال دياز كانال بارموديز، اعرب له فيها عن "ارادته في تعزيز العلاقات التاريخية بين الشعبين و الحكومتين".

و قدم الرئيس الكوبي في برقيته "التهاني الحارة" للسيد تبون بمناسبة فوزه في انتخابات 12 ديسمبر 2019، معربا له عن ارادته في "مواصلة تعزيز علاقات الصداقة و التعاون التاريخية بين شعبينا و حكومتينا".

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الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره الكوبي
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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