و قدم الرئيس الكوبي في برقيته "التهاني الحارة" للسيد تبون بمناسبة فوزه في انتخابات 12 ديسمبر 2019، معربا له عن ارادته في "مواصلة تعزيز علاقات الصداقة و التعاون التاريخية بين شعبينا و حكومتينا".
الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره الكوبي
أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 18:58 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 9 مرات
الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون برقية تهاني من نظيره الكوبي ميغال دياز كانال بارموديز، اعرب له فيها عن "ارادته في تعزيز العلاقات التاريخية بين الشعبين و الحكومتين".
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