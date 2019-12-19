الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره الايطالي

فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات عن قوانين المالية يدخل حيز التنفيذ -

الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تحيي ذكرى ال27 لمصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل -

إحياء اليوم العربي للشرطة: إبراز دور الجزائر في التعاون الشرطي المشترك -

إبراهيم غالي: البوليساريو لا يمكنها القبول بمزيد من التماطل والتأجيل لتمكين الصحراويين من تقرير المصير -

نقل بحري: إدخال تغييرات على برنامج توقيت انطلاق العديد من الرحلات بسبب رداءة الاحوال الجوية -

أيام المسرح الامازيغي: عرض مسرحية أناغ ويس 7 بالجزائر العاصمة -

الرئيس تبون: نسعى لبناء اقتصاد وطني قوي والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري -

رئيس الجمهورية ينهي مهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية -

رئيس الجمهورية يعين صبري بوقدوم وزيرا أولا بالنيابة بعد إستقالة نور الدين بدوي -

الرئيس عبد المجيد تبون يباشر مهامه رسميا كرئيس للجمهورية -

قدوم صحراويين من الأراضي المحتلة للمشاركة في مؤتمر تيفاريتي تحد كبير في وجه الاحتلال -

الرئيس تبون يدعو إلى طي صفحة الخلافات ووضع اليد في اليد من أجل بناء جمهورية جديدة -

بن صالح يبرز دور الجيش الوطني الشعبي في ضمان استمرارية الدولة والحفاظ على أمن البلاد -

تقليد وسام برتبة صدر من مصف الاستحقاق الوطني لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون -

تبون يجدد موقف الجزائر الرافض بقوة لكل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية -

رئيس الجمهورية يجدد التزامه بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني و تعزيزه -

الرئيس تبون يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة -

الاتحادية الجزائرية للتنس: التوقيف المؤقت لبسعد راجع إلى مشاكل في التسيير -

رياضة/تضامن: اتفاقية شراكة للتكفل بالفئة المحرومة من الشباب ومتابعتها -