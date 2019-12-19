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الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره الايطالي

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 18:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون يوم الخميس "التهاني الخالصة" من نظيره الايطالي سارجيو ماتاريلا الذي اعرب له عن ارادته في تعزيز العلاقات الثنائية.

و كتب الرئيس الايطالي "بمناسبة انتخابكم لرئاسة الجمهورية، اوجه اليكم باسمي الشخصي و باسم جميع الشعب الايطالي اخلص التهاني و اطيب التمنيات بالنجاح في ممارسة اسمى منصب يسنده اليكم الشعب الجزائري، ان بلدينا تربطهما علاقات تاريخية عميقة و ارادة في تعزيز تعاون مكثف في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك".

و تابع السيد ماتاريلا  "انني على ثقة بان العلاقات الثنائية الممتازة بين بلدينا يمكن ان تتعزز اكثر خلال عهدتكم و تسهم في استقرار المنطقة باسرها و في الحوار المنفتح و الشامل ضمن الفضاء المشترك الاورو-متوسطي".

و خلص في الاخير الى القول "انني اوجه لكم مجددا اصدق التهاني و اغتنم هذه الفرصة لأقدم لكم اطيب التمنيات بالرفاه و الوئام للشعب الجزائري".

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الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره الايطالي
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 18:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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