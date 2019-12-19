الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره الايطالي

و كتب الرئيس الايطالي "بمناسبة انتخابكم لرئاسة الجمهورية، اوجه اليكم باسمي الشخصي و باسم جميع الشعب الايطالي اخلص التهاني و اطيب التمنيات بالنجاح في ممارسة اسمى منصب يسنده اليكم الشعب الجزائري، ان بلدينا تربطهما علاقات تاريخية عميقة و ارادة في تعزيز تعاون مكثف في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك".
و تابع السيد ماتاريلا "انني على ثقة بان العلاقات الثنائية الممتازة بين بلدينا يمكن ان تتعزز اكثر خلال عهدتكم و تسهم في استقرار المنطقة باسرها و في الحوار المنفتح و الشامل ضمن الفضاء المشترك الاورو-متوسطي".
و خلص في الاخير الى القول "انني اوجه لكم مجددا اصدق التهاني و اغتنم هذه الفرصة لأقدم لكم اطيب التمنيات بالرفاه و الوئام للشعب الجزائري".