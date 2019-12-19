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رئيس الجمهورية يعين صبري بوقدوم وزيرا أولا بالنيابة بعد إستقالة نور الدين بدوي

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 15:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
رئيس الجمهورية يعين صبري بوقدوم وزيرا أولا بالنيابة بعد إستقالة نور الدين بدوي

الجزائر - عين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم وزيرا أولا بالنيابة، كما كلف أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة، "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، بمقر رئاسة الجمهورية، السيد صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية، الذي عينه وزيرا أولا بالنيابة. كما كلف السيد رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال".

 

السيد نور الدين بدوي يقدم استقالته الى رئيس الجمهورية

 قدم الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليوم الخميس استقالته إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حسب ما افادت به رئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، بمقر رئاسة الجمهورية، السيد نور الدين بدوي، الوزير الأول، حيث قدم له استقالته التي حظت بالموافقة".

آخر تعديل على الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 15:41
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رئيس الجمهورية يعين صبري بوقدوم وزيرا أولا بالنيابة بعد إستقالة نور الدين بدوي
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 15:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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