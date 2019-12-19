رئيس الجمهورية يعين صبري بوقدوم وزيرا أولا بالنيابة بعد إستقالة نور الدين بدوي

وجاء في بيان الرئاسة، "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، بمقر رئاسة الجمهورية، السيد صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية، الذي عينه وزيرا أولا بالنيابة. كما كلف السيد رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال".
السيد نور الدين بدوي يقدم استقالته الى رئيس الجمهورية
قدم الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليوم الخميس استقالته إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حسب ما افادت به رئاسة الجمهورية.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، بمقر رئاسة الجمهورية، السيد نور الدين بدوي، الوزير الأول، حيث قدم له استقالته التي حظت بالموافقة".