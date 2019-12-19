Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس عبد المجيد تبون يباشر مهامه رسميا كرئيس للجمهورية

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 15:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
صورة وأج صورة وأج

الجزائر - باشر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون يوم الخميس, رسميا مهامه, رئيسا للبلاد.

و لدى وصوله الى مقر رئاسة الجمهورية, استعرض الرئيس تبون تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية و حيا الراية الوطنية ليجد في استقباله رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح ليتوجه بعدها الى مكتبه بمقر الرئاسة.

اقرأ أيضا:     السيد عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية

وكان الرئيس تبون --الذي انتخب رئيسا للجمهورية يوم 12 ديسمبر الماضي, بنسبة تصويت بلغت 58,13  بالمائة من الأصوات المعبر عنها, قد أدى قبل ذلك اليمين الدستورية بقصر الامم بنادي الصنوبر,طبقا للمادة 89  من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية "يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة, خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".

آخر تعديل على الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 15:18
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس عبد المجيد تبون يباشر مهامه رسميا كرئيس للجمهورية
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 15:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.19

رئيس الجمهورية ينهي مهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

19.12.19

رئيس الجمهورية يعين صبري بوقدوم وزيرا أولا بالنيابة بعد إستقالة نور الدين بدوي

19.12.19

الرئيس عبد المجيد تبون يباشر مهامه رسميا كرئيس للجمهورية

19.12.19

رئيس الجمهورية يلتزم بدعم الفرق المحترفة وتشجيع رياضة النخبة

19.12.19

قدوم صحراويين من الأراضي المحتلة للمشاركة في مؤتمر تيفاريتي "تحد كبير" في وجه الاحتلال

19.12.19

الرئيس تبون يؤكد على ضرورة تنويع النشاط الاقتصادي المستحدث للثروة

الأكثــر قـراءة

19.12.17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد…

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل

19.12.16

الشلف: توقيف شخص وحجز أزيد من 3.500 قرص مهلوس

19.12.16

الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين

19.12.16

وكالة الأنباء الجزائرية تطلق الثلاثاء عملية سبر الآراء لأحسن رياضيي سنة 2019