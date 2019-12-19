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وفد عن مجلس الأمة يشارك في المؤتمر الـ15 لجبهة البوليساريو

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 13:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

 

الجزائر- يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة ابتداء من يوم الخميس وإلى غاية  23 ديسمبر الجاري في المؤتمر ال15 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بوليساريو), بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, تلبية لدعوة من السيد خطري آدوه, رئيس المجلس الوطني الصحراوي.

وأوضح بيان عن مجلس الأمة أنه إضافة إلى "المسائل التنظيمية سيتناول المؤتمرون كل القضايا ذات الصلة بمسار الكفاح الصحراوي, وستنبثق عنه قرارات تتعلق بمخطط  التسوية الأممي الإفريقي, الانتفاضة الصحراوية, حقوق الانسان, ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية ".

كما سيتطرق هذا المؤتمر إلى "مواضيع تُعنَى بالديمقراطية ودور المرأة والحكامة الرشيدة وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية للدولة الصحراوية".

و أوضح البيان أن مشاركة مجلس الأمة "تأتي في إطار دعم البرلمانيين الجزائريين لقضية الشعب الصحراوي, وتضامنهم مع قضيته العادلة وحقه المشروع في الحرية والاستقلال".

ويتشكل وفد مجلس الأمة من السادة محمد الواد, رشيد بوسحابة و محمد نافع يحياوي.

كلـمات مفتـاحيــة :
وفد عن مجلس الأمة يشارك في المؤتمر الـ15 لجبهة البوليساريو
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 13:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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