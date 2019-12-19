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الرئيس تبون يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 13:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
الرئيس تبون يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة صورة وأج

الجزائر-ترحم رئيس الجمهورية , السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس, بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة), على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية, وضع رئيس الجمهورية اكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري, وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح  الشهداء الطاهرة.

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قبل ذلك, أدى الرئيس تبون, بقصر الأمم بنادي الصنوبر, اليمين الدستورية, بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة طبقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية "يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة, خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".

 

آخر تعديل على الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 13:26
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الرئيس تبون يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 13:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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