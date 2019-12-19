تبون يجدد عزمه على تعديل الدستور "في الأشهر أو الأسابيع المقبلة"

الجزائر- جدد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, التزامه بتعديل الدستور "خلال الاشهر أو الأسابيع المقبلة".

و في خطاب له عقب أدائه اليمين الدستورية , ذكر السيد تبون بأهم التزاماته و على "رأسها تعديل الدستور الذي يعد حجر الأساس لبناء جمهورية الجديدة و الذي سيكون خلال الاشهر المقبلة إن لم أقل الأسابيع المقبلة الاولى, بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك".

و أوضح أن الدستور الجديد "سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية و يحمي البلد من الحكم الفردي و يضمن الفصل بين السلطات و يخلق التوازن بينها و سيشدد مكافحة الفساد و يحمي حرية التظاهر".

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كما التزم بأخلفة الحياة السياسية واعادة الاعتبار للهيئات المنتخبة من خلال قانون انتخابات جديد, يمنح فرصة أكبر للشباب, خاصة الجامعيين, للترشح لها.