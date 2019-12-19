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نص اليمن الدستورية الذي أداه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون (مؤطر)

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 11:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات

الجزائر- أدى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) اليمين الدستورية بعد أن تم انتخابه يوم 12 ديسمبر الفارط رئيسا للجمهورية.

و حسب نص المادة 90 من الدستور يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية حسب النص الآتي:

"بسم الله الرحمن الرحيم وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم ثورة نوفمبر الخالدة, أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده وأدافع عن الدستور و أسهر على استمرارية الدولة وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي و أحترم حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها وأحافظ على سلامة التراب الوطني و وحدة الشعب والأمة وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم والله على ما أقول شهيد".

آخر تعديل على الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 11:56
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نص اليمن الدستورية الذي أداه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون (مؤطر)
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 11:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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