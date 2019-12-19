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الرئيس عبد المجيد تبون يصل قصر الأمم لتأدية اليمين الدستورية

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 10:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات

الجزائر - وصل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس, إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) لتأدية اليمين الدستورية خلال حفل رسمي بحضور الهيئات العليا للأمة.

ولدى وصوله حيا رئيس الجمهورية العلم الوطني ثم استعرض فصيلة من الحرس الجمهوري و أسلاك الجيش الوطني الشعبي الثلاثة التي أدت له التحية.
و يأتي أداء الرئيس المنتخب لليمين طبقا للمادة 89 من الدستور ,التي تنص على أن رئيس الجمهورية " يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه".
و كان المجلس الدستوري قد أعلن يوم الاثنين الفارط عن انتخاب السيد عبد المجيد تبون رسميا رئيسا للجمهورية بعد فوزه بالرئاسيات التي جرت في 12 ديسمبر الفارط بنسبة 13, 58 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.

 

 

 

 

آخر تعديل على الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 11:40
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الرئيس عبد المجيد تبون يصل قصر الأمم لتأدية اليمين الدستورية
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 10:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

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