الرئيس عبد المجيد تبون يصل قصر الأمم لتأدية اليمين الدستورية

ولدى وصوله حيا رئيس الجمهورية العلم الوطني ثم استعرض فصيلة من الحرس الجمهوري و أسلاك الجيش الوطني الشعبي الثلاثة التي أدت له التحية.

و يأتي أداء الرئيس المنتخب لليمين طبقا للمادة 89 من الدستور ,التي تنص على أن رئيس الجمهورية " يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه".

و كان المجلس الدستوري قد أعلن يوم الاثنين الفارط عن انتخاب السيد عبد المجيد تبون رسميا رئيسا للجمهورية بعد فوزه بالرئاسيات التي جرت في 12 ديسمبر الفارط بنسبة 13, 58 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.