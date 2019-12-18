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تنصيب الرئيس المنتخب السيد عبد المجيد تبون: الجزائر تفتح عهدا جديدا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 16:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
تنصيب الرئيس المنتخب السيد عبد المجيد تبون: الجزائر تفتح عهدا جديدا

الجزائر - تتهيأ الجزائر لتدشين عهد سياسي جديد مع تنصيب السيد عبد المجيد تبون الذي يؤدي يوم غد الخميس اليمين الدستورية كرئيس جديد للجمهورية.

و ستجري مراسم التنصيب بحضور السلطات العليا المدنية و العسكرية للبلاد فضلا عن ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر و ذلك بعد ان أعلن المجلس الدستوري يوم الاثنين الماضي عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر 2019.

وسيباشر الرئيس تبون الذي فاز بالانتخابات بنسبة 13ر58 %، مهامه فور ادائه اليمين الدستورية طبقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على أن "رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا للأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".

و كان السيد تبون الذي خاض غمار الانتخابات الرئاسية كمترشح حر قد وعد في أولى خرجاته الاعلامية بتجسيد 54 التزاما تضمنها برنامجه الانتخابي بداء ب "مراجعة واسعة" للدستور تفضي إلى إنشاء "جمهورية جديدة".

كما التزم بإجراء "حوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط" مؤكد أنه "يمد يده للحراك الشعبي".

وشدد السيد تبون أن "مكافحة الفساد ستتواصل وأن العفو الرئاسي لن يشمل المتورطين في قضايا الفساد".

وتحتل مشاكل الشباب مكانة محورية في برنامج الرئيس الجديد بحيث التزم بالبقاء "في الإصغاء دوما" لهذه الفئة من المجتمع معلنا في هذا الصدد ان الحكومة الجديدة "ستتضمن في تشكيلتها وزراء شباب".

و من جهة أخرى، تلقى السيد تبون عديد برقيات التهاني من ملوك و رؤساء دول و مسؤولي منظمات و رؤساء احزاب بمناسبة انتخابه.

و قد وردت هذه البرقيات من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني ابن الحسين و الرئيس التونسي قيس السعيد، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، و ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، و الرئيس الفلسطيني محمود عباس و الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلامي و الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط و الولايات المتحدة الامريكية و ايطاليا و روسيا و الصين و اسبانيا.

كما يتعلق الامر بكل من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني و امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح و رئيس الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان و ملك المغرب محمد السادس، و رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و الامين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي.

للتذكير ان عبد المجيد تبون فاز بالانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر، بنسبة بلغت  13ر58 بالمائة، بعيدا عن بقية المترشحين وهم عبد القادر بن قرينة بنسبة 17،38 بالمائة، علي بن فليس بنسبة 10،55 بالمائة، عز الدين ميهوبي، ب7،26 بالمائة وعبد العزيز بلعيد، بنسبة بلغت 6،66 بالمائة.

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تنصيب الرئيس المنتخب السيد عبد المجيد تبون: الجزائر تفتح عهدا جديدا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 16:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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