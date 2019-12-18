إيقاف عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس وتدمير لغم مضاد للأفراد بتبسة

وجاء في البيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 ديسمبر 2019، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس/ن.ع.1، في حين دمرت مفرزة أخرى لغما (01) مضادا للأفراد بتبسة/ن.ع.5".
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أشار البيان إلى ان عناصر الدرك الوطني "أوقفت بكل من وهران وعين تموشنت/ن.ع.2، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (08) كيلوغرامات من الكيف المعالج و(1000) قرص مهلوس".
ومن جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6، ثمانية (08) أشخاص وضبطت معدات للتنقيب عن الذهب، فيما تم توقيف (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتمنراست/ن.ع.6".