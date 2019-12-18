بلعابد: النتائج الاولية لامتحانات الفصل الاول "أحسن من الموسم الماضي"

الجزائر - أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن نتائج امتحانات الفصل الأول من الموسم الدراسي 2020/2019 ، "احسن من نتائج الموسم الدراسي الماضي ، بالرغم مما يروج له ".

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش "ملتقى رؤساء اللجان الولائية للملاحظين للامتحانات المهنية دورة 31 ديسمبر 2019" أن "التقييم الأولي للفصل الاول من الامتحانات المدرسية يظهر بأنها أحسن من نتائج السنة الماضية ".

وابرز الوزير،أن اعطاء التفاصيل عن نتائج هذا الفصل سيتم عقب الانتهاء من عملية التقييم" مؤكدا ان "أكثر من نصف مليون استاذ قاموا بواجبهم بالرغم من الوضع الحساس الذي تعيشه البلاد".

وبالمناسبة حيا السيد بلعابد ،"جنوح كل الاساتذة ولا سيما أساتذة التعليم الابتدائي إلى الهدوء برصانة وقناعة " في اشارة الى الاحتجاجات التي نظمتها تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي في الاسابيع الماضية، كما أكد أن الوزارة، ماضية للقيام بالفعل التربوي في "اريحية وستعمل على تحسين الوضع الاجتماعي والمهني للأساتذة و ضمان أفضل تكفل بالشريك الاجتماعي".

ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن "رزنامة العطل والامتحانات المدرسية الوطنية للموسم الجاري خضعت لتغييرات محسوسة مقارنة بالسنة الماضية بغرض تكييفها مع بعض الوضعيات والاستجابة لبعض المطالب ولا سيما مطالب ابناء الجنوب لما يشكون فيه من حر في فترة الامتحانات".

وحسب الوزير تم تأخير الدخول المدرسي بالنسبة للتلاميذ الى يوم 13 سبتمبر 2020، بهدف "اعطاء فترة كافية بين دخول الاساتذة و دخول التلاميذ وضمان التأطير اللازم في الدخول المدرسي، كما تم تقديم اجراء امتحانات المدرسية الوطنية –يضيف السيد بلعابد-- لهذه الاسباب".

وكانت وزارة التربية الوطنية قد حددت رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020 ،وسيتم اجراء امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي يوم الخميس 28 مايو 2020 وامتحان شهادة التعليم المتوسط خلال الفترة الممتدة من الاثنين 1 الى الأربعاء 3 يونيو 2020 وامتحان شهادة البكالوريا خلال الفترة الممتدة من الأحد 7 الى الخميس 11 يونيو 2020

للإشارة، تم هذه السنة ولأول مرة ضمان التسجيل في الامتحانات الوطنية عبر الارضية الرقمية بدل التسجيل عن بعد و في مقاهي الانترنت التي كان يقوم بها أولياء التلاميذ.

وحسب الوزير كانت عملية التسجيلات تستغرق في الماضي اكثر من شهر في حين سمحت الارضية الرقمية بتسجيل المترشحين في المؤسسات التربوية في ظرف اسبوع .

وفي هذا الصدد، قال السيد بلعابد أن نسبة التسجيلات بلغت 95 بالمائة بعد اسبوع من انطلاق العملية للمراحل التعليمية الثلاث.

وتشير الاحصائيات ان 2 مليون و 148 الف مترشح سيجتازون الامتحانات المدرسية الوطنية هذه السنة من بينهم أكثر من 852 ألف مترشح لامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي و 667 ألف لشهادة التعليم المتوسط و 628 الف مترشح لشهادة البكالوريا .