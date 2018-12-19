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التجمع الوطني الديمقراطي يهنئ الشعب الجزائري على "مساهمته الفعالة" في انجاح رئاسيات ال12 ديسمبر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 09:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
التجمع الوطني الديمقراطي يهنئ الشعب الجزائري على &quot;مساهمته الفعالة&quot; في انجاح رئاسيات ال12 ديسمبر

الجزائر- هنأ التجمع الوطني الديمقراطي يوم الثلاثاء الشعب الجزائري على "مساهمته الفعالة"  في انجاح رئاسيات ال12 ديسمبر من خلال "مشاركته القوية".

وجاء في بيان صدر عقب اجتماع المكتب الوطني للحزب برئاسة أمينه العام بالنيابة, عز الدين ميهوبي, الذي كان من بين المترشحين الخمسة للرئاسيات, أن التجمع الوطني الديمقراطي "يهنئ الشعب الجزائري السيد على مساهمته الفعالة في انجاح هذا الموعد من خلال مشاركته القوية في هذه الانتخابات وتفويته الفرصة على المشككين في تنظيمها", معتبرا هذه الانتخابات, التي فاز بها المترشح الحر عبد المجيد تبون, بمثابة "محطة هامة لتكريس الإرادة الشعبية".

كما ثمن الحزب الدور الذي قامت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في انجاح العملية الانتخابية", مجددا التحية للجيش الوطني الشعبي على "حرصه ونجاحه في تأمين كل الشروط التي مكنت المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف".

وقدم التجمع الوطني الديمقراطي مجددا "تهانيه الحارة" للسيد عبد المجيد تبون, المنتخب رئيسا للجمهورية, مع "تمنياته له بالنجاح في مهامه الوطنية النبيلة وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري في الأمن والاستقرار والتنمية وتهيئة الشروط لحوار وطني ناجح".

كما هنأ المترشحين الآخرين لهذه الانتخابات الرئاسية على "مجهوداتهم ومساهمتهم في إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام".

 

آخر تعديل على الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 10:10
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التجمع الوطني الديمقراطي يهنئ الشعب الجزائري على "مساهمته الفعالة" في انجاح رئاسيات ال12 ديسمبر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 09:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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