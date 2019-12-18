الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار (وزارة الدفاع الوطني)

الجزائر- كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم الثلاثاء, مخبأ للأسلحة والذخيرة, وذلك إثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي لبرج باجي مختار, حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه وفي "إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات, وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي ببرج باجي مختار/الناحية العسكرية 6, كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم 17 ديسمبر 2019, مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاشين ثقيلين عيار 14.5 ملم, وقاذف صاروخي من نوع RPG-2, وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف, وبندقية تكرارية, وكذا على ماسورة لبندقية رشاشة من نوع FM".

كما يحتوي المخبأ--يضيف ذات الصدر-- على "(03) قذائف عيار 100 ملم, و(40) قذيفة عيار 60 ملم وكذا على (3030) طلقة من مختلف العيارات".

وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني أن "هذه العملية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا, تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد".