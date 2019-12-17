السيد تبون يتلقى تهاني ملوك و رؤساء و مسؤولي منظمات و أحزاب سياسية

الجزائر - تلقى السيد عبد المجيد تبون، عقب فوزه في الاستحقاق الرئاسي لـ 12 ديسمبر، برقيات تهاني بعث بها ملوك و رؤساء و مسؤولي منظمات و أحزاب سياسية.

و قد وردت هذه البرقيات من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني ابن الحسين الذي هنأ السيد تبون بهذا الفوز، قائلا: "يسرني أن أعبر لفخامتكم عن عميق تهانينا و صادق مباركتنا بالثقة التي أولاكم إياها الشعب الجزائري الشقيق بانتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

و أكد العاهل الأردني للسيد تبون حرصه على "الاستمرار في تعزيز و تمتين العلاقات الأخوية الراسخة" بين البلدين و الشعبين الشقيقين، مع "توسيع التعاون" إلى كافة المجالات.

كما أبرز، مجددا، حرصه الكامل على "مواصلة التنسيق و التشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين و يخدم القضايا العربية".

و من جهته، أرسل نائب رئيس الوزراء لسلطنة عمان، فهد بن محمود آل سعيد، برقية تهنئة جاء فيها: "إنه ليطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني و أطيب التمنيات بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية، سائلا المولى عز وجل أن يوفقكم في الاضطلاع بهذه المسؤولية الوطنية".

كما أعرب أيضا عن أمله في أن تعرف العلاقات الثنائية "الوطيدة" التي تجمع الجزائر و سلطنة عمان المزيد من التطور و النماء، "بفضل الحرص الذي توليه القيادة الحكيمة في كل منهما".

و بذات المناسبة، توجه الرئيس الأوزباكستاني شوكت ميرزييوييف بتهانيه للسيد تبون لهذا الفوز "الباهر"، معبرا عن "قناعته" بأن "علاقات التعاون متعددة الأوجه الموجودة منذ سنوات بين البلدين الصديقين و المرتكزة على مبادئ الثقة المتبادلة و الاحترام، ستتطور أكثر من أجل الوصول إلى مستوى أعلى لمصلحة الشعبين".

أما المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة، سالم بن محمد المالك، فقد خاطب السيد تبون معربا له عن تمانيه بـ"التوفيق الكامل و النجاح المستمر، لخدمة بلدكم الكريم و لتحقيق مطالب شعبكم النبيل و لتطوير الدولة الجزائرية و تحديثها و النهوض بها في المجالات كافة حتى تتبوأ المكانة الراقية التي تستحقها بين دول العالم".

و كان السيد تبون قد تلقى أيضا، في وقت سابق، تهاني المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية التي أعربت عن قناعتها بكونه "أهلا لأداء مهامه على أحسن وجه"، و ذلك ''من أجل المرور بالوطن إلى الجمهورية الجديدة التي يصبو إليها الشعب الجزائري بمختلف أطيافه، في كنف الأمن و الاستقرار والرقي".

و بدورها، اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بأن ''مشاركة الشعب بقوة في هذه الانتخابات، يجسد الرغبة الملحة في مواصلة مسيرته وتحقيقا لمزيد من التقدم والازدهار وكذا تحسين الوضعية المهنية و الاجتماعية للعمال".

و في ذات السياق، توجهت جبهة الجزائر الجديدة بتهانيها للسيد تبون، متمنية "إخراج الجزائر من أزمتها ووضعها على السكة الصحيحة".