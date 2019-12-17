الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون 

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الثلاثاء، من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر له خلاله عن "تهانيه الحارة" إثر "نيله ثقة الشعب الجزائري عقب الاستحقاق الانتخابي ليوم 12 ديسمبر 2019"، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.