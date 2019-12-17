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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 17:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 43 مرات
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم &quot;تهانيه الحارة&quot; لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون 

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الثلاثاء، من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر له خلاله عن "تهانيه الحارة" إثر "نيله ثقة الشعب الجزائري عقب الاستحقاق الانتخابي ليوم 12 ديسمبر 2019"، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد استعرض الرئيسان خلال هذه المحادثة --يضيف البيان-- "مختلف أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والعديد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفقا على أهمية اتخاذ الاجراءات الضرورية بما في ذلك تنشيط الآليات الثنائية المناسبة لتعزيز التشاور السياسي بين الطرفين".

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 17:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 43 مرة   شارك

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