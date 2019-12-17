Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جيلالي سفيان: حزب جيل جديد يدعم مبدأ الحوار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 17:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

الجزائر - أكد رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن حزبه الذي لا طالما دافع على مبدأ الحوار، ينتظر "التفاتات قوية" من الرئيس المنتخب ،عبد المجيد تبون.

و ذكر السيد جيلالي خلال ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه، أن حزب جيل جديد "لم يدعم أي مترشح خلال رئاسيات 12 ديسمبر.

غير أنه وعيا منا بتعقد الأوضاع التي تمر بها البلاد،  سنتفاعل بمسؤولية مع رئيس الجمهورية الجديد".

و استرسل رئيس الحزب يقول "سيتعين علينا  اتخاذ موقف بكل حرية بخصوص مختلف المواضيع"، مبرزا أن تشكيلته السياسية "ستحكم على أساس الأفعال الملموسة التي ستقررها السلطات، لا سيما فيما يتعلق  بتشييد دولة القانون و الديمقراطية.

وإذ ذكر بأن حزبه لا طالما "دافع على مبدأ الحوار"، اعتبر السيد جيلالي أن الحراك الشعبي "سمح بتفكيك نظام  فاسد و خطير على الشعب و ذلك في كنف سلمية تثير الاعجاب".

كلـمات مفتـاحيــة :
جيلالي سفيان: حزب جيل جديد يدعم مبدأ الحوار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 17:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.17

اللجنة القطاعية لتعزيز اللغة الإنجليزية تتخذ عدة تدابير وتبرمج نشاطات على المدى القصير…

19.12.17

تعيين أعضاء مستقلين على مستوى البنوك العمومية: وزارة المالية تطلق دعوة للترشح

19.12.17

بوزيد: المجلس الوطني للبحث العلمي يكرس إطار مؤسساتي واعد

19.12.17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد…

19.12.17

غويني: نجاح الجزائر في الاستحقاق الرئاسي سيعزز "الثقة ويعيد الأمل" بين كافة المواطنين

19.12.17

جيلالي سفيان: حزب جيل جديد يدعم مبدأ الحوار

الأكثــر قـراءة

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.16

الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية خلال الأسبوع الموالي لانتخابه

19.12.16

الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين

19.12.16

وكالة الأنباء الجزائرية تطلق الثلاثاء عملية سبر الآراء لأحسن رياضيي سنة 2019

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل

19.12.16

وزير التجارة يبحث في غانا إشكالية البيئة الخاصة بالمؤسسات الناشئة و المناطق الاقتصادية