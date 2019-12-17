جيلالي سفيان: حزب جيل جديد يدعم مبدأ الحوار

الجزائر - أكد رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن حزبه الذي لا طالما دافع على مبدأ الحوار، ينتظر "التفاتات قوية" من الرئيس المنتخب ،عبد المجيد تبون.

و ذكر السيد جيلالي خلال ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه، أن حزب جيل جديد "لم يدعم أي مترشح خلال رئاسيات 12 ديسمبر.

غير أنه وعيا منا بتعقد الأوضاع التي تمر بها البلاد، سنتفاعل بمسؤولية مع رئيس الجمهورية الجديد".

و استرسل رئيس الحزب يقول "سيتعين علينا اتخاذ موقف بكل حرية بخصوص مختلف المواضيع"، مبرزا أن تشكيلته السياسية "ستحكم على أساس الأفعال الملموسة التي ستقررها السلطات، لا سيما فيما يتعلق بتشييد دولة القانون و الديمقراطية.

وإذ ذكر بأن حزبه لا طالما "دافع على مبدأ الحوار"، اعتبر السيد جيلالي أن الحراك الشعبي "سمح بتفكيك نظام فاسد و خطير على الشعب و ذلك في كنف سلمية تثير الاعجاب".