نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 22ر67 دولارا للبرميل

الجزائر - واصل سعر خامات أوبك ارتفاعه، حيث بلغ 22ر67 دولار بداية الاسبوع الجاري، حسب المعطيات التي أوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.

و سجل سعر خامات أوبك ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسعر الذي بلغه الجمعة الماضة، حيث كان قد استقر عند 76ر66 دولار للبرميل .

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد أنهت جلسة الاثنين مرتفعة ،حيث بلغ خام برنت تسليم يناير بلندن 34ر65 دولارا للبرميل بارتفاع ب 12 سنتا أو 2ر0 بالمائة.

وفي نيويورك، أنهى خام القياس الامريكي تسليم ديسمبر الجلسة عند 112ر60 دولارا مرتفعا ب 2ر0 بالمئة او 14 سنتا.

و يأتي تحسن الاسعار بعد الاعلان عن التوصل الى اتفاق تجاري مبدئي بين الصين و الولايات المتحدة الامريكية.

كما تبقى السعار متاثرة بمواصلة دول منظمة أوبك و البلدان غير الأعضاء، على رأسهم روسيا مجهوداتها قصد دعم أسعار الخام.

و كان الاجتماع السبع لما يسمى اوبك + قد توج بالاتفاق على زيادة تخفيضاتهم لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

و بذلك سيبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها 7ر1 مليون برميل يوميا.

وسيكون هذا التعديل الإضافي ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2020 ويخضع للتوافق التام من قِبل كل دولة مشاركة في اعلان التعاون.

و بالنظر الى أن آجال اتفاق تخفيض الانتاج تنتهي في 31 مارس 2020، تعتزم المنظمة وحلفائها في اطار ما يسمى "أوبك+" عقد اجتماعا في 6 مارس المقبل بفيينا.

و سيسبق هذا الاجتماع غير عادي الاجتماع ال18 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبك-خارج اوبك بفيينا و المكونة من سبعة بلدان أعضاء في منظمة أوبك (الجزائر و العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فينزويلا) و بلدين غير عضوين في المنظمة (روسيا و كازاخستان).

أما بالنسبة للاجتماع ال 178 العادي لندوة منظمة أوبك فقد تمت برمجته ل 10 يونيو 2020 بالعاصمة النمساوية.

و حسب مصادر ثانوية ذكرتها المنظمة في تقريرها الشهري الاخير ، فقد تراجع اجمالي انتاج الخام أوبك ب 193 الف برميل في اليوم خلال شهر نوفمبر الفارط مقارنة بالشهر الذي سبقه ليصل الى 551ر 29 مليون برميل في اليوم .