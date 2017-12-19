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المجلس الشعبي الوطني يشارك في أشغال المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 13:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر-يشارك وفد من المجلس الشعبي الوطني في أشغال المؤتمر الخامس عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو), المقرر عقده بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الفترة الممتدة ما بين 19 و23 ديسمبر الجاري, حسب ما أفاد به, يوم الثلاثاء, بيان للمجلس.

وأوضح المصدر, أن المؤتمر "سيسلط الضوء على كل القضايا المتعلقة بمسار الكفاح الصحراوي, كما سيصدر قرارات هامة تتعلق بمخطط التسوية, الانتفاضة الصحراوية, حقوق الانسان ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية".

كما سيتم التطرق --حسب ذات البيان--إلى قضايا أخرى "تتعلق بالديمقراطية, دور المرأة, الحكامة الرشيدة وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية", وستختتم أشغال المؤتمر بانتخاب قيادة جديدة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

للإشارة, فإن وفد المجلس ستقوده رئيسة المجموعة البرلمانية للصداقة والأخوة "الجزائر -الصحراء الغربية", السيدة سعيدة ابراهيم بوناب.

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المجلس الشعبي الوطني يشارك في أشغال المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 13:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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