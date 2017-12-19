المجلس الشعبي الوطني يشارك في أشغال المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو

وأوضح المصدر, أن المؤتمر "سيسلط الضوء على كل القضايا المتعلقة بمسار الكفاح الصحراوي, كما سيصدر قرارات هامة تتعلق بمخطط التسوية, الانتفاضة الصحراوية, حقوق الانسان ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية".
كما سيتم التطرق --حسب ذات البيان--إلى قضايا أخرى "تتعلق بالديمقراطية, دور المرأة, الحكامة الرشيدة وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية", وستختتم أشغال المؤتمر بانتخاب قيادة جديدة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
للإشارة, فإن وفد المجلس ستقوده رئيسة المجموعة البرلمانية للصداقة والأخوة "الجزائر -الصحراء الغربية", السيدة سعيدة ابراهيم بوناب.