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أمطار رعدية على عدة ولايات بداية من ظهيرة يوم الثلاثاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 13:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 41 مرات
أمطار رعدية على عدة ولايات بداية من ظهيرة يوم الثلاثاء

الجزائر -يرتقب تساقط أمطار رعدية مصحوبة أحيانا بتساقط البرد على عدة ولايات الوطن بداية من ظهيرة يوم الثلاثاء, حسب ما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و أوضح المصدر ذاته أن الولايات المعنية ,هي وهران و مستغانم و الشلف و غليزان و معسكر و سيدي بلعباس و سعيدة و تيارت و تيسمسيلت, حيث تتراوح كميات الأمطار المتساقطة بين 30 و 50 مم طيلة صلاحية النشرية التي تمتد من الثلاثاء على الساعة الثالثة زولا إلى الأربعاء (6 صباحا).

كما تخص هذه النشرية ولايات تيبازة و الجزائر العاصمة و البلدية و بومرداس و تيزي وزو و بجاية و البويرة و المدية و عين الدفلى و شمال  الجلفة و المسيلة, حيث تتراوح كميات الأمطار المتساقطة بين 30 و 50 مم طيلة صلاحية النشرية التي تمتد من الأربعاء على الساعة الثالثة صباحا إلى التاسعة ليلا مع توقع هبوب رياح.

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آخر تعديل على الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 13:22
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أمطار رعدية على عدة ولايات بداية من ظهيرة يوم الثلاثاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 13:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 41 مرة   شارك

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