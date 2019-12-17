ضبط أزيد من خمسة قناطير من الكيف المعالج بالنعامة

وأوضح ذات المصدر, أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الإتجار بالمخدرات ببلادنا, ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, يوم 16 ديسمبر 2019 إثر دورية تفتيش بمنطقة واد العرعار ببلدية جنين بورزق, ولاية النعامة/ن.ع.2, كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بخمسة (05) قناطير و(14) كيلوغرام, في حين حجز عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من سيدي بلعباس وتلمسان /ن.ع.2, (25) كيلوغرام و(600) غرام من نفس المادة".
من جهة أخرى, "حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6, (07) مولدات كهربائية ومطرقة (01) ضغط, فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي/ن.ع.4, شخصا (01) على متن مركبة سياحية محملة بـ (1020) وحدة من مادة التبغ الموجهة للتهريب".