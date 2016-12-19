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بيان المجلس الدستوري بخصوص النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 19:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
بيان المجلس الدستوري بخصوص النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019

الجزائر - أصدر المجلس الدستوري، مساء يوم الاثنين، بيانا بخصوص النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي. هذا نصه الكامل :

"بعد الانتهاء من عملية انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى يوم 12 ديسمبر 2019، تسلم المجلس الدستوري، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات مجموع محاضر تركيز النتائج التي أعدتها اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، وكذا الوثائق الانتخابية ذات الصلة.

بعد الدراسة والتحقيق في النتائج المدونة في المحاضر، لاسيما محاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحاضر الفرز، و بعد تصحيح الأخطاء المادية، ونظرا لعدم تلقي أي طعن، ضبط المجلس الدستوري نتائج انتخاب رئيس الجمهورية، كما يلي:

           

            النتائج النهائية للاقتراع على مستوى التراب الوطني:

            الناخبون المسجلون: 23.559.853

            الناخبون المصوتون: 9.675.515

            نسبة المشاركة: 41.07 %

            الأصوات الملغاة: 1.233.460

            الأصوات المعبر عنها: 8.442.055

 

النتائج النهائية العامة للاقتراع (بما فيها المواطنين المقيمين في الخارج):

 

            الناخبون المسجلون: 24.464.161

            الناخبون المصوتون: 9.755.340

            نسبة المشاركة: 39.88%

            الأصوات الملغاة: 1.244.925

            الأصوات المعبر عنها: 8.510.415

           

 

أما الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، فإنها جاءت، مرتبة ترتيبا تنازليا كما يلي:

 

            -السيد تبــــون عبد المجيد: 4.947.523 بنسبة 58.13%.

            - السيد بن قرينة عبد القادر: 1.477.836 بنسبة 17.37%.

            - السيد بن فليس علي:897.831 بنسبة 10.55%.

            - السيد ميهوبي عزالدين:619.225 بنسبة 7.28%.

            - السيد بلعيد عبد العزيز:568.000 بنسبة 6.67%.

 

- اعتبارا أنه، ووفقا للفقرة الثانية من المادة 85 من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها،

- واعتبارا أن المترشح عبد المجيد تبون قد تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها.

- وبالنتيجـة:

يعلن المجلس الدستوري السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين، طبقا للمادة 89 من الدستور.

وأشير إلى أن الإعلان المتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية، سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يعتبر المجلس الدستوري أن الانتخابات الرئاسية قد جرت في ظروف حسنة، مما سمح لجميع الناخبين بممارسة حقهم الدستوري كاملا واختيار مرشحهم الذي يرونه مؤهلا لقيادة البلاد، كما يؤكد صحة الانتخاب ونزاهته وشفافيته وفقا للضمانات التي يكفلها الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة.

يهنئ المجلس الدستوري الشعب الجزائري على انجاح هذا الموعد الانتخابي المصيري، ويتوجه الى رئيس الجمهورية المنتخب بتهانيه متمنيا له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه النبيلة".

 

آخر تعديل على الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 19:54
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بيان المجلس الدستوري بخصوص النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 19:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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