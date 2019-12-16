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السيد بن قرينة يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 19:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
السيد بن قرينة يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

الجزائر - بعث المترشح عبد القادر بن قرينة اليوم الاثنين برسالة  تهنئة الى السيد عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية في انتخابات 12 ديسمبر، عبر له فيها عن " ارتياحه " للعودة الى الشرعية الشعبية للمؤسسات .

وجاء في رسالة السيد بن قرينة انه على اثر اعلان المجلس الدستوري للنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية " نسجل بارتياح وصول الجزائر الى شاطئ الامان وبالعودة الى الشرعية الشعبية لمؤسستنا وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية " كما عبر عن امله في ان " تتحقق الجزائر الجديدة التي تلبي تطلعات حراك أبنائها المبارك وقواها الحية الذي عكسه تلاحم جيشها مع شعبه في احلك اللحظات ".

كما عبر السيد بن قرينة عن أمله في ان يوفق الرئيس المنتخب للجزائر في تحقيق  "الاستقرار والتنمية والعدل والحرية " وكذا " تجسيد الجزائر التي يبنيها جميع الجزائريين ضمن قواعد التعاون وتغليب المصلحة العليا والتشارك بين جميع مكونات الجماعة الوطنية واتاحة الفرص أمام كفاءاتنا الوطنية حيثما كانت وخصوصا طاقاتنا الشبابية في الداخل والجالية ".

وأشار السيد بن قرينة الى أن جزائر اليوم قد مرت على "تجارب كبرى نستخلص منها جميع الدروس المهمة نبني عليها مستقبل أفضل من خلال الحوار الواسع والتجديد الحقيقي لمؤسسات الجمهورية على أسس الاختيار الحر للمواطنين والرؤية الواضحة لاحتياجات البلاد ومصالحها الاستراتيجية وقدرتها على مواجهة التحديات المحيطة والمخاطر المحدقة بنا والاجندات المتربصة بمستقبل شعبنا" .

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السيد بن قرينة يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 19:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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