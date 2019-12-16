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المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تهنئان الرئيس المنتخب

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 18:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر - هنأت كل من المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، اليوم الاثنين، السيد عبد المجيد تبون، إثر فوزه في الرئاسيات، معربتان عن استعداهما للمساهمة في تنفيذ برنامجه من أجل بناء جمهورية جديدة.

وفي هذا الإطار، أعربت المجموعة البرلمانية للأحرار عن استعدادها "للمساهمة في مسيرة كسب رهان تنفيذ الالتزامات التي تعهدتم بتجسيدها تحت شعار بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، مشيدة ب"الهبة الشعبية لتجاوز أزمة الفراغ الدستوري ليؤكد تطلعه المشروع لبناء جمهورية جديدة يسود فيها القانون وتصان فيها الحقوق وتنتعش فيها الحريات".

وبعدما ثمنت "الروح الوطنية العالية" للمترشحين وكذا الدور "المحوري" لمؤسسات الدولة التي رافقت الجزائر المتوثبة لعهد جديد"، قالت المجموعة البرلمانية للأحرار أنها سجلت ب"ارتياح" دعوة السيد تبون "الجميع للحوار البناء والشامل قصد التكفل بالمطالب المشروعة للحراك الذي حرر الجزائر وفتح الآفاق التي سدت أمامها بسلوك سلمي وحضاري".

ومن جهتها، هنأت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد عبد المجيد تبون الذي أصبح الرئيس المنتخب للجزائر بعد "تجند شعبها وحماية جيشها الباسل سليل جيش التحرير الوطني وعلى رأسه المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، (...) في استحقاقات رئاسية مميزة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد".

وجددت المنظمة مساندتها ومرافقتها لتنفيذ برنامج الرئيس المنتخب "الواعد" وضمان "تعبئة شاملة لشعبنا لبناء أسس ومؤسسات الجمهورية الجديدة النوفمبرية التي وعدتم بها وحلم بها شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأخيار".

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المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تهنئان الرئيس المنتخب
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 18:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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