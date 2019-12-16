مسؤول برلماني يجدد تمسك الجزائر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان

الجزائر - جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عبد اللاوي، اليوم الاثنين، تمسك الجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وحرصها على تعزيز وحدة الصف العربي .

وأفاد بيان للمجلس ان السيد عبد اللاوي ولدى استقباله لسفير دولة الامارات العربية المتحدة السيد يوسف سيف خميس سباع ال علي، جدد تمسك الجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وحرصها على تعزيز وحدة الصف العربي في مواجهة تحديات الامن والاستقرار والتنمية مع انتهاجها سبل الحوار لحل الازمات".

وتناول اللقاء الذي جمع الطرفين --حسب ذات المصدر-- واقع العلاقات التي تجمع الجزائر بدولة الامارات على اعلى المستويات وافاق تطويرها مع التركيز على دعم التعاون على المستوى البرلماني اضافة الى عدد من القضايا الجهوية والدولية التي تهم البلدين لا سيما في ظل ما تعرفه الساحة العربية من تطورات.

كما شكل هذا اللقاء فرصة هنأ فيها السفير الاماراتي الشعب الجزائري على "نجاح" الانتخابات الرئاسية، مجددا في ذات الوقت "حرص" بلاده على "دعم الجهود الثنائية ضمن الاطر المعمول بها لتشجيع وتطوير حركة الاستثمارات وبالأخص في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة".