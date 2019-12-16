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مجلس الأمة يحيل خمس مشاريع قوانين على اللجان المختصة ويستأنف جلساته العلنية الأحد المقبل

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 16:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
مجلس الأمة يحيل خمس مشاريع قوانين على اللجان المختصة ويستأنف جلساته العلنية الأحد المقبل

الجزائر - ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، يوم الاثنين، اجتماعا لمكتب المجلس موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية، خصص لإحالة مشاريع القوانين المصوت عليها بالمجلس الشعبي الوطني على اللجان المختصة وكذا النظر في مشروع برمجة الأشغال التشريعية للمجلس من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس مجلس الأمة بالنيابة استهل هذا الاجتماع ب"تجديد" التهنئة للشعب الجزائري الذي تجاوز بنجاح رهان الانتخابات الرئاسية ،مقدما للعالم أجمع "نموذجا متفردا في الوطنية الحقة والتي تجلّت في صور الممارسة الديمقراطية في هذه الانتخابات"، وقد عبر السيد قوجيل بالمناسبة عن "خالص تمنياته لرئيس الجمهورية المنتخب السيد عبد المجيد تبون بالتوفيق والنجاح والسداد في مهامه السامية الجسيمة من أجل بناء جزائر جديدة".

وقد تقرر خلال هذا الاجتماع--يضيف نفس البيان -- "إحالة" خمس مشاريع قوانين على اللجان الدائمة المختصة واستئناف الجلسات العلنية لمجلس الأمة ابتداء من يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بعقد جلسة في الفترة الصباحية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق لـ30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، يليه في الفترة المسائية تقديم مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق لـ25 ديسمبر 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، المعدل والمتمم.

أما جلسة صباح يوم الاثنين 23 ديسمبر الجاري، فستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية، يليه في الفترة المسائية تقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى 1422 المواق لـ7 عشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، على أن تعرض مشاريع القوانين الخمس السابق ذكرها للمصادقة في جلسة عامة تعقد زوال يوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمة يحيل خمس مشاريع قوانين على اللجان المختصة ويستأنف جلساته العلنية الأحد المقبل
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 16:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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