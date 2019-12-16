فصل الشتاء: كمية الأمطار المرتقبة ستكون ضعيفة إلى قريبة من المعدل الفصلي -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل -

لبنان: الرئاسة تؤجل الاستشارات البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة إلى يوم الخميس المقبل -

الوزير الأول ووزير الاتصال يقدمان تعازيهما لأسرة الراحل محمد العماري -

مكافحة التهريب والجريمة : توقيف 17 شخصا بكل من جانت وسطيف والجلفة -

رحيل الفنان محمد العماري بعد 65 سنة من العطاء -

ابراهيم غالي: الندوة الوطنية تنعقد في ظرف متميز بالعديد من التحديات -

وكالة الأنباء الجزائرية تطلق الثلاثاء عملية سبر الآراء لأحسن رياضيي سنة 2019 -

الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين -

الدورة ال7 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة: ميراوي يعرض تجربة الجزائر في إصلاح المنظومة الصحية -

ميراوي يشارك في الدورة السابعة للمؤتمر الاسلامي لوزراء الصحة بأبو ظبي -

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 96 آخرين بجروح خلال نهاية الاسبوع (أمن وطني) -

رياضة مدرسية: أكثر من 600 عداء في البطولة الوطنية للعدو الريفي -

المطرب محمد العماري في ذمة الله -

غرداية: برج المراقبة الجديد للمطار الدولي مفدى زكرياء يدخل حيز الخدمة -

منطقة التبادل الحر القارية الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء -

وجوب تثمين المعالم الأثرية والنهل من فن عمارتها الراقي /وزير/ -

انتخابات: تبون يتلقى التهاني من العديد من الرؤساء و الامراء و الملوك -

المشاهد المروج لها كقمع لمتظاهري الحراك تهدف إلى المساس بالنظام العام -