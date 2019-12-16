الوزير الأول ووزير الاتصال يقدمان تعازيهما لأسرة الراحل محمد العماري

وقال بدوي أن الجزائر فقدت "قامة من قاماتها الفنية ومطربا تألق بطريقته الخاصة" مضيفا أنه "ترك إلى جانب مجموعة من أعمدة الغناء في عصره, بصمات واضحة ومآثر فنية بارزة" وأنه "سيظل خالدا في الذاكرة الجماعية لشعبنا".
وقدم الوزير الأول تعازيه إلى "أسرة الفقيد ومحبيه جميعا والى كل الأسرة الفنية".
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من جهته، أعرب وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي عن تعازيه لعائلة المرحوم والأسرة الفنية واصفا الفقيد بأنه "واحد من أبرز قامات" الفن والذي تمكن حسب بيان الوزير "بفضل عطائه أن يسجل حضورا مميزا"، معتبرا أنه "ستحتفظ له الذاكرة بإسهاماته المميزة في إثراء الأغنية الجزائرية".
توفي الفنان محمد العماري اليوم الاثنين بمستشفى عين النعجة العسكري بالجزائر العاصمة عن سن يناهز 79 سنة بعد مشوار فني استمر لقرابة سبعة عقود أدى خلالها أعمالا خالدة.
يوارى الفقيد الثرى عصر اليوم بمقبرة القطار بالجزائر العاصمة.