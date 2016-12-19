مكافحة التهريب والجريمة : توقيف 17 شخصا بكل من جانت وسطيف والجلفة

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 ديسمبر 2019 بجانت/ن.ع.4، (14) شخصا وضبطت (04) مركبات رباعية الدفع وثمانية (08) مولدات كهربائية وأربع (04) مطارق ضغط، في حين أوقفت مفارز أخرى، بكل من سطيف/ن.ع.5 والجلفة/ن.ع.1، ثلاثة (03) أشخاص بحوزتهم بندقيتين (02) تقليديتي الصنع".
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من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من وهران/ن.ع.2 وتبسة/ن.ع.5، "ثلاثة (03) تجار مخدرات ضُبط لديهم ثلاثة (03) كيلوغرامات من الكيف المعالج و(3000) قرص مهلوس، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة/ن.ع.4، شخصين (02) كانا على متن مركبة (01) نفعية مُحملة ب1065 علبة من مادة التبغ".
وبوهران/ن.ع.2، أحبط حراس السواحل "محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصا، فيما تم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وورقلة"، حسب نفس المصدر.