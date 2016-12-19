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مكافحة التهريب والجريمة : توقيف 17 شخصا بكل من جانت وسطيف والجلفة

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 14:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات
مكافحة التهريب والجريمة : توقيف 17 شخصا بكل من جانت وسطيف والجلفة

الجزائر -  أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد بكل من جانت وسطيف والجلفة، 17 شخصا وضبطت 4 مركبات رباعية الدفع، وهذا في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 ديسمبر 2019 بجانت/ن.ع.4، (14) شخصا وضبطت (04) مركبات رباعية الدفع وثمانية (08) مولدات كهربائية وأربع (04) مطارق ضغط، في حين أوقفت مفارز أخرى، بكل من سطيف/ن.ع.5 والجلفة/ن.ع.1، ثلاثة (03) أشخاص بحوزتهم بندقيتين (02) تقليديتي الصنع".

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من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من وهران/ن.ع.2 وتبسة/ن.ع.5، "ثلاثة (03) تجار مخدرات ضُبط لديهم ثلاثة (03) كيلوغرامات من الكيف المعالج و(3000) قرص مهلوس، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة/ن.ع.4، شخصين (02) كانا على متن مركبة (01) نفعية مُحملة ب1065 علبة من مادة التبغ".

وبوهران/ن.ع.2، أحبط حراس السواحل "محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصا، فيما تم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وورقلة"، حسب نفس المصدر.

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مكافحة التهريب والجريمة : توقيف 17 شخصا بكل من جانت وسطيف والجلفة
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 14:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

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