انتخابات: تبون يتلقى التهاني من العديد من الرؤساء و الامراء و الملوك

الجزائر- تلقى السيد عبد المجيد تبون يوم الأحد التهاني من العديد من الأمراء و الملوك و الرؤساء بعد انتخابه رئيسا للجمهورية بنسبة 58.15 % من الأصوات المعبر عنها.

و كتب رئيس حكومة المصالحة و الوحدة الوطنية لدولة نيكاراغوا, دانييل أورتيغا سافيدرا و زوجته نائب الرئيس, روزاريو موريلو " نتقدم لكم بتهانينا اثر فوزكم عرفانا منا لكم الأخ تبون و لقيادتكم على المثل الانسانية التي تحرك سياستكم على رأس الجزائر الجميلة".

و اكد السيد سافيدرا و عقيلته على "استعدادهما لمواصلة ترقية العلاقات الثنائية و الصداقة و التعاون بين الشعبين و البلدين الشقيقين".

أما رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية, نيكولاس مادورو موروس فقد بعث برسالة بهذه المناسبة هنأ فيها مؤسسات الدولة و الشعب الجزائري على "أدائه في مختلف مراحل الانتخابات", مؤكدا التزامه "بمواصلة تعزيز الصداقة التي تجمع الأمتين" و "التقدم بثبات في برنامج التعاون المسطر".

و أضاف السيد مادورو "نحن مقتنعون ان هذا الطريق الجديد الذي شقته الجزائر اليوم تحت قيادتكم سيمكن من تخطي التحديات بنجاح و تعزيز الامن و الاستقرار".

من جهته, هنأ رئيس جمهورية مالي, ابراهيم بوبكر كيتا, الرئيس تبون على "فوزه الكبير في رئاسيات بلده", معربا عن "استعداده الدائم للعمل على تعزيز علاقات الصداقة و التعاون المتميزة التي تربط البلدين".

ووردت التهاني كذلك من دولة روسيا التي اعربت عن املها في رؤية علاقاتها مع الجزائر"تتعزز" و"تتوسع", حسب ما ورد في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الروسية.

و اكد بيان لوزارة الخارجية الروسية:"نأمل بعد انتخاب رئيس جديد للدولة الجزائرية ان تستمر العلاقات متعددة الاشكال بين روسيا و الجزائر في مزيد من التعزيز و التوسع".

كما اعتبرت روسيا ان "تنظيم هذا الحدث السياسي الوطني الهام يعد مرحلة هامة نحو التطور التدريجي للجزائر الصديقة".

من جهتها, تمنت ايطاليا "كل النجاح" للرئيس الجديد و تشكر "التزام هذا الاخير من اجل الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري الذي نؤكد له قربنا في هذه المرحلة الهامة من تاريخه", حسبما افاد به بيان لوزير الخارجية الايطالي.

كما تؤكد ايطاليا, يضيف البيان, على "صداقتها التاريخية مع الجزائر في كل مجالات التعاون الثنائي و الاستراتيجي لا سيما في السياسة و الاقتصاد و الثقافة و الأمن", مشيرا الى ضرورة مواجهة كل التحديات الثنائية في منطقة المتوسط بالنسبة للبلدين.

و بعث رئيس الجمهورية العربية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, رسالة تهنئة الى السيد عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية في انتخابات 12 ديسمبر, أشاد فيها ب "التجربة الجزائرية المتميزة التي كانت في مستوى التطلعات".

وبذات المناسبة, جدد السيد غالي التأكيد على "إرادته الصادقة وعزمه الأكيد على توطيد علاقات الأخوة والصداقة التي طالما جمعت الشعبين والبلدين الشقيقين في الجزائر والصحراء الغربية", منوها ب"بقاء الشعب الجزائري دائما سندا قويا وثابتا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير, انسجاما مع مبادئ ثورة الأول من نوفمبر المجيدة وميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في كنف التعاون وحسن الجوار والاحترام المتبادل".

هذا وهنأت الصين هي الاخرى , على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية, الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون, معربة عن استعدادها للعمل سويا مع الجزائر "لدفع" علاقات الشراكة "الاستراتيجية الشاملة" الى الامام .

وتمت الاشارة بالمناسبة الى ان صداقة "تاريخية وعميقة تربط بين الشعبين الصيني والجزائري وظللنا ندعم الجزائر للسير في الطريق التنموي الذي يتناسب مع ظروفها الوطنية". واعرب الجانب الصيني في هذا الصدد عن استعداده "للعمل سويا مع الجانب الجزائري لدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى الأمام باستمرار".

و بدورها هنئت ايران الجزائر شعبا و حكومة, واصفة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر بالمرحلة الهامة لتحقيق الديمقراطية و التنمية و الازدهار.

و في تصريح نشر اليوم الأحد على موقع وزارة الشؤون الخارجية الايرانية, ثمن المتحدث باسم الوزارة, عباس موسافي نجاح الانتخابات الرئاسية في الجزائر.

كما أعرب عن أمله في "تعميق و تطوير العلاقات الثنائية بين الجزائر و ايران خلال عهدة الرئيس الجديد, عبد المجيد تبون.

هذا و وجهت عدة شخصيات تونسية تهانيها للرئيس الجديد و للشعب الجزائري, على غرار رئيس البرلمان التونسي, راشد الغنوشي الذي اتصل بسفارة الجزائر في تونس ليتقدم لها "بتهانيه الحارة للرئيس المنتخب, السيد عبد المجيد تبون و عن تمانيه بالنجاح".

كما اتصلت شخصيات و رؤساء احزاب سياسية بسفارة الجزائر في تونس لتقديم التهاني بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية و الاعراب عن تمانيهم بالنجاح للرئيس المنتخب.

و جاءت هذه الاتصالات بعد المكالمة الهاتفية التي اجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع السيد تبون بعد انتخابه.