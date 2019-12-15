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روسيا تأمل في تعزيز علاقاتها مع الجزائر على إثر إنتخاب السيد تبون

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 19:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
روسيا تأمل في تعزيز علاقاتها مع الجزائر على إثر إنتخاب السيد تبون

الجزائر - أعربت روسيا عن أملها في رؤية علاقاتها مع الجزائر"تتعزز" و"تتوسع" بعد انتخاب يوم الخميس الفارط السيد عبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية، حسبما ورد في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الروسية.

واضاف وضح ذات البيان "نأمل بعد انتخاب رئيس جديد للدولة الجزائرية ان تستمر العلاقات متعددة الاشكال بين روسيا و الجزائر في مزيد من التعزيز و التوسع".

و اوضح المصدر ذاته ان "12 ديسمبر، قد شهد تنظيم انتخابات رئاسية في الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و حسب النتائج التي اعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فان المترشح المستقل و الوزير الاول الأسبق عبد المجيد تبون قد فاز بالانتخابات بنسبة 15ر58 % من الاصوات".

و تعتبر روسيا في هذا الصدد، ان "تنظيم هذا الحدث السياسي الوطني الهام يعد مرحلة هامة نحو التطور التدريجي للجزائر الصديقة".

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روسيا تأمل في تعزيز علاقاتها مع الجزائر على إثر إنتخاب السيد تبون
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 19:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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