روسيا تأمل في تعزيز علاقاتها مع الجزائر على إثر إنتخاب السيد تبون

واضاف وضح ذات البيان "نأمل بعد انتخاب رئيس جديد للدولة الجزائرية ان تستمر العلاقات متعددة الاشكال بين روسيا و الجزائر في مزيد من التعزيز و التوسع".
و اوضح المصدر ذاته ان "12 ديسمبر، قد شهد تنظيم انتخابات رئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و حسب النتائج التي اعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فان المترشح المستقل و الوزير الاول الأسبق عبد المجيد تبون قد فاز بالانتخابات بنسبة 15ر58 % من الاصوات".
و تعتبر روسيا في هذا الصدد، ان "تنظيم هذا الحدث السياسي الوطني الهام يعد مرحلة هامة نحو التطور التدريجي للجزائر الصديقة".