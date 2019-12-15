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محمد السادس يهنئ السيد تبون اثر انتخابه رئيسا للجمهورية

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 19:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
محمد السادس يهنئ السيد تبون اثر انتخابه رئيسا للجمهورية

الجزائر - هنأ ملك المغرب، محمد السادس الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون اثر انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية، معربا له عن "اصدق" التهاني وتمنياته له بالتوفيق في مهامه "السامية".

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاحد أن الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة الى السيد عبد المجيد تبون، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جاء فيها: "على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية".

وجدد محمد السادس بالمناسبة دعوته السابقة ل"فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء".

للتذكير، فقد فاز عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية في الانتخابات التي جرت، الخميس الفارط، بعدما تحصل على نسبة بلغت 58،15 بالمائة، حسب النتائج الأولية.

آخر تعديل على الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 19:57
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محمد السادس يهنئ السيد تبون اثر انتخابه رئيسا للجمهورية
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 19:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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