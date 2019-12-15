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الصين تهنئ رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 17:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
الصين تهنئ رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون

الجزائر - هنأت الصين الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، معربة عن استعدادها للعمل سويا مع الجزائر "لدفع" علاقات الشراكة "الاستراتيجية الشاملة" الى الامام .

واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في برقية تهنئة امس السبت، أن الجانب الصيني يهنئ عبد المجيد تبون بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية ويعتقد أن إجراء الانتخابات الرئاسية "بشكل سلس في الجزائر لأمر يكتسب أهمية كبيرة لاستعادة الاستقرار والتنمية بالجزائر".

وتمت الاشارة بالمناسبة الى ان صداقة "تاريخية وعميقة تربط بين الشعبين الصيني والجزائري وظللنا ندعم الجزائر للسير في الطريق التنموي الذي يتناسب مع ظروفها الوطنية".

واعرب الجانب الصيني في هذا الصدد عن استعداده "للعمل سويا مع الجانب الجزائري لدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى الأمام  بإستمرار".

للتذكير، فقد فاز عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية في الانتخابات التي جرت، الخميس الفارط، بعدما تحصل على نسبة بلغت 58،15 بالمائة، حسب النتائج الأولية.

 

 

آخر تعديل على الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 17:53
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الصين تهنئ رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 17:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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