وأكد ذات المصدر أن البرلمان الجزائري سيكون ممثلا في هذا المؤتمر بنائب المجلس الشعبي الوطني السيدة زرفة بنوادة كما يتركز المحور الرئيسي للمؤتمر حول "المشاركة الفعالة للجالية في عملية بناء الدولة ".
المجلس الشعبي الوطني يشارك في مؤتمر الشبكة البرلمانية حول سياسات الجالية في المهجر بجورجيا
أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 14:37 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 7 مرات
الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني في المؤتمر الشبكة البرلمانية حول سياسات الجالية في المهجر للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالعاصمة الجورجية تبيلسي يوم 16 ديسمبر 2019 حسب ما افاد يوم الأحد بيان لذات المجلس.
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